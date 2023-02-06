Поле экспериментов

По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи в Удмуртии за пять лет сократились площади сельхозугодий, при этом планомерно уменьшаются и площади неиспользуемых земель. Сократилась посевная площадь, в частности, под картофель и овощи — на 20%. В правительстве республики отмечают, что прошлые годы были неудачными из-за неблагоприятных погодных условий, а в 2022 году удалось увеличить не только используемые земли, но и выпуск продукции. Участники рынка основными проблемами называют пониженный спрос на продукцию, сложности с поставками ее федеральным ритейлерам, а также нехватку кадров. Также вводу в оборот земель, по их мнению, мешает недостаточно развитая инфраструктура в некоторых районах республики и весьма ограниченная финансовая помощь со стороны государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В конце прошлого года Росстат опубликовал данные Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2021 года. В Удмуртии в переписи приняли участие 423 сельскохозяйственные организации и 878 крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) и индивидуальных предпринимателей. По итогам выяснилось, что за пять лет с последней переписи, проводившейся в 2016 году, площади сельскохозяйственных угодий сократились на 14%. Однако за этот же период наблюдается и сокращение площади неиспользуемых земель. По республике этот показатель уменьшился на 18,4 тыс. га и составила 60,4 тыс. га.

Заместитель председателя правительства республики Ольга Абрамова рассказала, что последние годы идет планомерное сокращение неиспользуемых земель.

«На 1 января 2023 года у нас зафиксировано 214 тыс. га неиспользуемых земель. При этом на начало 2020 года этот показатель составлял 256 тыс. га. В Удмуртии идет постоянный процесс ввода и выбытия земли. В 2020-2021 годах у нас темпы выхода земель из сельхозоборота превышали темпы ввода, но в прошлом году ситуация изменилась. Сейчас темпы ввода в оборот земель либо равны, либо превышают темпы вывода земель»,— прокомментировала госпожа Абрамова.

Всего в 2022 году в оборот было введено 20,01 тыс. га, а в 2023 году планируется ввести еще 20,5 тыс. га земель сельхозназначения. «Наши планы по введению в 2023 году в оборот земель подтверждены запросами сельхозтоваропроизводителей, организаций агропромышленного комплекса. Мы уже понимаем, кто и чем будем заниматься на этих участках. И уже в этом году каждый гектар должен будет обрабатываться и приносить доход»,— рассказала Ольга Абрамова.

Также по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи посевная площадь в Удмуртии за пятилетний период уменьшилась на 9% и составила в 2021 году 918,3 тыс. га. Ольга Абрамова объясняет снижение неблагоприятными погодными условиями и засухой. «2021 год совершенно не показательный период. Если посмотреть историю посева и выращивания, то можно понять, что она не подлежит прогнозированию. У нас не бывает даже двух-трех лет одинаковых подряд. Раз в пару лет всегда случается засуха или повышенная влажность, которые влияют на результаты»,— сказала госпожа Абрамова.

2022 год вышел удачнее засушливого 2021 года, по словам Ольги Абрамовой. За прошедший год посевные площади составили 927 тыс. га. В частности снижение посевной площади отмечено в значительном сокращении посадок картофеля и овощных культур — за пять лет оно снизилось более чем на 20%. Ольга Абрамова отмечает, что в связи с различными от года в год погодными условиями, посадка картофеля и овощных культур по итогам 2022 года сохранилась в пределах средних статистических данных. В 2022 году валовый сбор картофеля составил 86 тыс. т, овощных культур — 6,3 тыс. т, рассказала госпожа Абрамова.

В планах на 2023 год у республики посевную площадь увеличить до 940 тыс. га.

«Погодные условия в этом году благоприятные, но многое зависит от весны. Если будет резкое потепление, мы рискуем остаться без влаги в почве, потому что снежный покров в этом году меньше, чем в прошлом»,— поделилась Ольга Абрамова. Она добавила, что важную роль играют и сельхозтоваропроизводители, которые ежегодно занимаются улучшением качества своей земли.

По данным переписи за пять лет увеличились посевы технических и кормовых культур: лен-кудряш в 4,8 раза, рапс — в 3,8 раза. Посевы данных культур продолжают расти и в 2022 году. Как рассказала Ольга Абрамова, за прошлый год удалось получить 12 тыс. т рапса, им засеяно практически 12 тыс. га земли. «Однако мы можем улучшить этот показатель. Сарапульский завод растительных масел готов перерабатывать 45 тыс. т семян рапса. Это прекрасная возможность для наших сельхозтоваропроизводителей воспользоваться шансом для выращивания этой культуры»,— добавила госпожа Абрамова. Также она рассказала, что в прошлом году было засеяно более 7 тыс. га льна и 920 га технической конопли. По ее словам, эту планку они не планируют снижать.

«Важный момент, который характеризует 2022 год в области растениеводства — наша высокая урожайность. У нас выросла урожайность пшеницы, ржи и ячменя. Этому способствовали накопленные результаты обработки почв сельхозтоваропроизводителями, также большую роль сыграли удобрения»,— прокомментировала госпожа Абрамова.

Председатель постоянной комиссии госсовета Удмуртии по АПК, директор Рыбхоза «Пихтовка» Георгий Крылов считает, что на сокращение посевных площадей влияет низкий спрос на продукцию.

«Наши сельхозтоваропроизводители готовы не только сохранить площадь, они готовы ее увеличить. Мы себя полностью обеспечиваем картофелем, овощами, молоком. Не проблема вырастить больше, проблема реализовать»,— прокомментировал господин Крылов.

Это подтверждают и участники рынка. Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Надежда» Бронислав Ясонов отмечает, что в республике никто не учитывает, сколько населению надо зерна, овощей, картофеля. Поэтому идут излишки, часть продукции приходится выбрасывать и фермеры снижают производство. «Мы сокращаем не из-за того, что нет техники или еще чего-то, а потому что нет востребованности в том количестве, в котором мы выращиваем»,— поделился господин Ясонов. Также он сказал, что раньше была возможность работать с местными торговыми сетями или отдельными торговыми точками, через которые продавали их продукцию. «Однако сейчас остались только федеральные ритейлеры, чтобы с ними работать, необходимо иметь логистический центр. Чтобы они заказали, и уже через день-два пришла фура и забрала 20 т. А у нас возможности собственными силами построить логический центр нет»,— прокомментировал Бронислав Ясонов.

Одним из факторов, мешающих развитию сельскохозяйственной отрасли, господин Ясонов также называет нехватку овощехранилищ.

«До недавнего времени это было серьезной проблемой. Субсидии вкладывались в расширение площадей, а где хранить и кому продавать — не думали. Испорченную и нереализованную продукцию приходилось выбрасывать. Поэтому постепенно производство снижалось»,— рассказал Бронислав Ясонов.

В целом, проблемы в сельскохозяйственной отрасли он объясняет тем, что не хватает работников в селах.

Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Маяк», депутат госсовета Удмуртии Игорь Стрелков считает, что площади сокращаются в связи с уменьшением сельского населения, вследствие чего закрываются и сельхозпредприятия. «Кроме того, важна инфраструктура. Чтобы осваивать новые площади необходимо облагораживать территорию. Чтобы были дороги, подведены коммуникации»,— поделился господин Стрелков. Он отмечает, что на некоторых территориях нет газа, и для сушки зерна приходится пользоваться печным топливом. «Высушить зерно на газу в 4-5 раз дешевле, чем на топливе. Это тоже является сдерживающим фактором. Отсутствие инфраструктуры не позволяет зайти инвестору»,— добавил Игорь Стрелков.

По его мнению, в республике есть часть предприятий, которые находятся в критическом состоянии. «У них нет материально-технических ресурсов, чтобы развиваться, осваивать дополнительные площади, и они тихонько доживают свой век. Нам необходима четкая государственная политика, которая подкреплялась бы финансово. В Удмуртии есть люди, которые на развитие своего кооператива отдали 40 лет жизни, и государство нам говорит, что “завтра мы должны сделать то же самое”. Однако так не получится. Мы либо также потратим 30-40 лет, либо государство должно поддержать нас финансово»,— прокомментировал господин Стрелков.

Татьяна Колегова