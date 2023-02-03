Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об истории объекта и его покупателях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Я не смог пройти мимо новости о том, что здание кинотеатра «Ударник» на Болотной площади выкупило у правительства Москвы ООО «ГЭС-2», которое контролирует дочь Леонида Михельсона Виктория. Те, кто постарше, помнят, откуда взялось название фонда V-A-C. Это Виктория Арт чего-то там. А до этого в Нижнем Новгороде на набережной Волги долго функционировала притягательная арт-площадка — галерея «Виктория» (она, по-моему, и сейчас открыта).

Фонд V-A-C долго и целенаправленно работал в Венеции, приобрел здание на набережной Дзаттере; устраивал там шикарные перформансы во время открытия Венецианских биеннале, а теперь его вроде оккупировали политизированные бездомные. Затем папа Виктории купил исторические развалины ГЭС-2 и за несколько лет реанимировал их по проекту международной архитектурной звезды Ренцо Пьяно. Новое пространство открылось в декабре 2021 и обещало стать законодателем не только русской, но и европейской арт-моды…

По подсчетам российских аналитиков, суммарные инвестиции в проект на момент открытия институции составили в целом $470 млн. Теперь прибавился «Ударник» — это вполне логично. Здания хотя и разновременные (ГЭС была построена в 1905-1907 годах, а кинотеатр, как и весь комплекс «Дома на набережной», — в 1929-1931), но тесно связаны в сознании москвичей. Да и рядом с вылизанной лубочной ГЭС с крашеными трубами и высаженными березками полуразвалина «Ударника» выглядит как бельмо на глазу начальства.

Но я очень рад, честно! В детстве я ходил сюда в кино с родителями, потом тут было казино и мебельный салон, мне кажется. Меня всегда очень тянула раздвижная крыша, которая, по московским легендам, открывалась лишь один раз в жизни — в первый день работы этой киношки. С 2012 по 2017 годы здание арендовал Шалва Бреус, который когда-то владел журналом «Арт-Хроника», а потом учредил и до сих пор вручает, кстати, премию Кандинского. Он пытался выкупить и возродить «Ударник». Я спрашивал Шалву Петровича: «Крышу будете пытаться раскрыть?». Он отвечал: «Попробуем!». Не получилось. Посмотрим, получится ли у Виктории Леонидовны.