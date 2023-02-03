В Челябинске продлят пять троллейбусных маршрутов

В Челябинске планируют продлить пять троллейбусных маршрутов после запуска на линию троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Об этом сообщается в telegram-канале «Транспорт челябинской агломерации», который ведет заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров.

Так, действующий маршрут до железнодорожного вокзала продлят до Ленинского района. На северо-западе города троллейбусы начнут ездить до ЖК «Ньютон», в Тракторозаводском районе — по улицам Комарова и Мамина. В Металлургическом районе маршрут продлят до улицы 60 лет Октября.

До конца 2023 года в рамках заключенного правительством региона концессионного соглашения с ООО «Синара — городские транспортные решения Челябинск» в Челябинск ожидается поступление 168 новых троллейбусов. Планируется, что часть из них будет с увеличенным автономным ходом, что позволит запустить их в отдаленные районы города, где нет контактной сети.