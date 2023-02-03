В Сочи началось строительство школы и детсада по улице Краснодонской

Строители приступили к возведению общеобразовательной школы на 1510 мест и двух блоков дошкольного учреждения общей вместимостью 510 мест по ул. Краснодонской, сообщает пресс-служба мэрии Сочи. Сейчас подрядная организация ведет подготовительные работы, осуществляется планировка, под снос идут существующие строения, параллельно проводятся инженерные изыскания и проектирование.

Как рассказал мэр города Алексей Копайгородский, стройка будет вестись на промышленной территории, которая много лет не использовалась. Штат сотрудников образовательных учреждений начнут укомплектовывать уже сейчас. «Отдельно проработаем вопрос расширения существующей автомобильной дороги, по которой ходит общественный транспорт. Это обеспечит в будущем безопасный подъезд к построенным учреждениям образования», – рассказал господин Копайгородский.

Сейчас учащиеся микрорайона занимаются в средних школах № 44 на Пластунке и № 20 в микрорайоне КСМ в две смены.

Андрей Ульченко

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