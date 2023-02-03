Нижегородца обвинили в крупной краже из воронежского ювелирного магазина

Полиция задержала 49-летнего нижегородца, подозреваемого в краже из ювелирного магазина в Воронеже, сообщили в МВД России.

По данным ведомства, преступление произошло в канун Нового года, когда фигурант уголовного дела приехал погостить в Воронеж и решил обокрасть магазин на улице Хользунова. Несколько дней он наблюдал за сотрудниками торговой точки и вычислил, что хранилище драгоценностей находится в подсобном помещении.

Под магазином был подвал без замка, и накануне новогодней ночи нижегородец подготовился к краже, спрятав неподалеку газовый баллон, домкрат и перфоратор.

Около двух часов ночи под громкие хлопки салютов он рассверлил потолок подвала, просунул руку в дыру, нащупал украшения, вытащил их охапками, сложил в мешок и скрылся, рассказали в полиции.

На следующий день мужчина вернулся в Нижний Новгород и подарил жене золотые сережки с драгоценными камнями. Именно они и стали уликами, остальные украшения пока не найдены.

Чтобы задержать подозреваемого, оперативники уголовного розыска Воронежа отправились в командировку в Нижний Новгород. Мужчина дал признательные показания, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Владимир Зубарев