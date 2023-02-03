Суд в Уфе рассмотрит иск студента, призванного в рамках частичной мобилизации

Уфимский гарнизонный военный суд рассмотрит иск студента Восточной экономико-юридической гуманитарной академии Артема Демидова о прекращении военной службы в рамках частичной мобилизации.

Артем Демидов просит признать незаконным бездействие Военного комиссариата Кировского и Ленинского районов Уфы, который не предоставил ему отсрочку от частичной мобилизации согласно указу президента РФ от 24 сентября 2022 года, говорится в материалах дела. Истец указал, что обучается по очно-заочной форме в вузе, имеющем государственную аккредитацию. Несмотря на это он был призван на военную службу, где и находится в настоящее время. Артем Демидов через своего представителя направлял соответствующее заявление в комиссариат, однако оно не было рассмотрено.

Влада Шипилова

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