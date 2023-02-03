На Кубани за сутки выявили 117 случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за минувшие сутки зарегистрировали 117 случаев заболевания коронавирусом. По данным оперштаба региона, среди заболевших 73 женщины и 44 мужчины, в том числе 12 детей в возрасте от 11 месяцев.

В Краснодаре отметили 53 эпизода заболевания, в Сочи — 14. В Новороссийске выявили семерых новых пациентов. По пять случаев зарегистрировали в Тимашевском и Усть-Лабинском районах, в Абинском, Кущевском, Ленинградском и Мостовском, Северском, Тбилисском и Тихорецком районах — по два. По одному эпизоду отмечено в Армавире, Геленджике, Апшеронском, Выселковском, Гулькевичском, Динском, Крымском, Курганинском, Павловском и Староминском муниципалитетах.

За весь период пандемии в крае коронавирусом заболели 345528 жителя. Из них справились с болезнью 333705 человек, погибли 11148 пациентов.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram