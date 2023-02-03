В Оренбуржье прокуратура утвердила обвинительное заключение по факту смерти трех работников в шахте

Гайская межрайонная прокуратура Оренбургской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника подземного участка взрывных работ Подземного рудника ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат» и его помощника. Их обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности опасного производственного объекта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ). Об этом сообщает надзорный орган.

По данным следствия, обвиняемые должны были обеспечить на участке безопасное проведение взрывных работ. Однако из-за нарушений правил безопасности в апреле минувшего года в шахте ПАО «Гайский ГОК» на глубине 1,2 км после подрыва скопился газ аммиак. Он не выветрился из-за отсутствия оборудования для ускоренного проветривания. В итоге от острого отравления умерли три работника предприятия – горный мастер и двое взрывников.

Уголовное дело направлено в Гайский городской суд.

Ани Айвазян