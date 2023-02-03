В Башкирии утвердили стратегию сохранения индустриального наследия до 2035 года

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров утвердил стратегию сохранения и развития индустриального наследия республики до 2035 года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

В документе указано, что под индустриальным наследие понимаются объекты недвижимости, связанные со становлением и развитием отраслей промышленности и имеющие ценность для сохранения и популяризации в обществе.

В Башкирии всего 88 объектов промышленного наследия (1,5% от всех объектов культурного наследия). Среди тех, которые нуждаются в сохранении и развитии, в документе указываются 21, в частности, «Кожевенная фабрика Евдокимова» в Стерлитамаке, «Пивоваренный завод Фон-Вакано» в Уфе, «Инзерский железоделательный завод» в Белорецком районе, «Солеварный городок» в Гафурийском районе, «Покровский завод» в Кугарчинском районе. Также в республике находятся восемь населенных пунктов со статусом исторического поселения, которые представляют туристический интерес на внутреннем и международном уровнях.

Среди методов сохранения и развития промышленного наследия указываются: реставрация объектов, их консервация, формирование «туристских коридоров», популяризация, усовершенствование правовых основ, привлечение ЮНЕСКО при подготовке экспертов по сохранению объектов и так далее. Сама стратегия будет реализовываться с помощью частных инвестиций.

Контроль над исполнением постановления Андрей Назаров возложил на вице-премьера Илшата Тажитдинова, а Башкультнаследие обеспечит реализацию стратегии.

Венера Хисамова

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