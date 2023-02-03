Возбуждено уголовное дело о незаконном использовании земельного участка в Саратове

В Саратове возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ст. 158 УК РФ (кража), ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Об этом сообщает СУ СК.

По версии следствия, 20 июня 2022 года ООО был предоставлен земельный участок для размещения элементов благоустройства. В октябре на пользование участком обществу наложили запрет в связи с нецелевым использованием. Несмотря на это с октября по февраль этого года ООО продолжило выполнять неразрешенные работы и похитило на нем государственное имущество. Следствие утверждает, что должностные лица администрации знали о противоправной деятельности, но не сообщили о ней в правоохранительные органы и не приняли мер к освобождению участка.

ООО осуществляло незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии, используя большегрузную технику.

Проводятся следственные действия.

Ранее председателю СК РФ Александру Бастрыкину был представлен доклад о проведении процессуальной проверки по этому факту.

Марина Ковалева