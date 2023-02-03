Почти 5 млрд рублей направят на обновление коммунальных сетей Нижегородской области

Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила программу Нижегородской области на модернизацию коммунальных систем в 2023-2024 годах, сообщили в пресс-службе правительства региона. Общая стоимость мероприятий составляет 4,8 млрд руб., из них 3 млрд руб. область получит из федерального бюджета.

За два года планируется обновить 374 км сетей и девять котельных в Володарском районе, Балахнинском, Лысковском и Починковском округах. Это позволит улучшить качество услуг теплоснабжения для 45 тыс. жителей региона и снизить общую аварийность инфраструктуры.

Всего в 2023-2024 годах в Нижегородской области планируется реконструировать или построить 628,7 км сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Ранее сообщалось, что регион получит более 3,3 млрд руб. в виде льготного займа от Фонда ЖКХ на модернизацию теплосетей. Средства направят на реализацию проектов «Теплоэнерго» и «Т Плюс».

Елена Ковалева