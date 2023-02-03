Участок с долгостроем в станице Полтавской приобрел бизнесмен из Воронежа

Воронежская компания «88-СУ» приобрела на торгах права застройщика ООО «Кубань-Прогресс-Юг» на земельный участок с недостроенным многоквартирным жилым домом в станице Полтавской Краснодарского края. Сведения об этом опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах.

Сумма сделки составила 53,8 млн руб. Сообщается, что заинтересованность победителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует. Торги по продаже участка с домом на улице Кубанская, 72, корпус 3 были объявлены в октябре 2022 года. Начальная цена лота тогда составляла 107,6 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кубань-Прогресс-Юг» зарегистрировано в 2008 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — вложения в ценные бумаги. Учредителем компании является Артем Аритяков. По итогам 2021 года чистый убыток общества составил 1,1 млн руб. ООО «88-СУ» зарегистрировано в 2019 году в Воронеже. Основной вид деятельности — аренда и лизинг строительных машин и оборудования. Руководитель и бенефициар — Владимир Рязанцев. Выручка компании за 2021 год составила 39,8 млн руб., прибыль — 627 тыс. руб.

В декабре 2017 года Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Кубань-Прогресс-Юг» банкротом по иску ПАО «Крайинвестбанка». Кредиторская задолженность составила 65,8 млн руб.

Застройщик в 2009 году приступил к строительству микрорайона «Северный» в станице Полтавской. Согласно проекту, на площади 15,3 тыс. кв. м должны были возвести четыре пятиэтажных жилых дома на 108 квартир, а также магазины, детские площадки, зону отдыха. Сдать микрорайон в эксплуатацию должны были в 2012 году, однако застройщик не выполнил свои обязательства в полном объеме.

Тат Гаспарян

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