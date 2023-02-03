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В Ярославской области памятник «Детям войны» оценили в 2,5 млн

В Рыбинске Ярославской области пройдет аукцион на изготовление и установку памятника «Детям войны», весь объем работ оценен в 2,5 млн руб. Торги по поиску подрядчика объявлены на портале госзакупок.

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Власти Рыбинска пока еще не определили место расположения памятника. Зато известно, что его высота составит около полутора метров. До 30 мая предполагается отлить монумент в бронзе, а до 15 июня установить его на готовый постамент. В конкурсной документации приводится описание самого памятника.

«Памятник "Дети войны" представляет собой двухфигурную композицию - трагический символ детей ВОВ, перечеркнувшей их детство. Две стоящие фигуры, мальчик 8-9 лет (примерная высота - 1500 мм) и девочка 5-6 лет (примерная высота - 1100 мм). Лица детей печальные после потери родителей, но серьезные и не по годам повзрослевшие», —отмечается в конкурсной документации.

Гарантия на целостность скульптуры составит 5 лет. Как ранее сообщал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков автором монумента станет известный ярославский скульптор Елена Пасхина.

Андрей Иванов

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