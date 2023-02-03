«Северсталь» нарастила добычу руды в Белгородской области на 24% в 2022 году

ПАО «Северсталь» в 2022 году добыла на Яковлевском горно-обогатительном комбинате (ГОК) в Белгородской области 3,2 млн т железной руды, что на 24% выше показателя предыдущего года. Об это «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе компании.

Отгрузка готовой продукции с ГОКа увеличилась на 30%, показатель «закладки выработанного пространства» — на 46%. В пресс-службе отметили, что производственные итоги 2022 года «стали рекордными за всю историю работы предприятия».

«За минувший год мы показали значительный рост производительности техники. Во многом это результат цифровизации производства, которая позволила в режиме реального времени оценивать эффективность техники и внедрить правильную мотивацию для персонала»— прокомментировал гендиректор ГОКа Денис Голубничий.

Подробнее о деятельности предприятия — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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