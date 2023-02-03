На капремонт системы теплоснабжения 18 домов в Башкирии потратят до 117 млн рублей

Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» на аукционе 13 февраля выберет подрядчика капремонта системы теплоснабжения 18 домов в Нефтекамске и Октябрьском, а также в восьми районах Башкирии, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 117,83 млн руб. он будет оплачен за счет взносов собственников квартир.

Работы необходимо провести до 22 августа. Дороже всего — в 59,6 млн руб. — обойдется капремонт теплоснабжения в девятиэтажном доме на 497 квартир в Мелеузе на улице Ленина, 152. Дешевле всего — капремонт системы теплоснабжения в двухэтажном доме с 16-ю квартирами в Бирске на улице Мира, 138 (1,55 млн руб.).

Майя Иванова

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