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В Сочи будут судить застройщиков коттеджей, возведенных на оползневом участке

Четверо жителей Сочи предстанут перед судом за обман покупателей коттеджей в селе Сергей-Поле, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. В 2021 году из-за недоработок проектирования строения частично разрушились после оползня. В ходе следствия выяснилось, что строения были возведены с нарушениями, владельцам коттеджей нанесен ущерб в сумме 132 млн руб.

Застройщикам предъявлено обвинение в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК РФ). По данным полиции, в 2019 году обвиняемые приобрели в собственность четыре земельных участка общей площадью около 1 га в селе Сергей-Поле города-курорта Сочи. Затем злоумышленники поделили территорию на 22 участка и начали рекламировать строящийся коттеджный поселок, который якобы создавался в единой концепции с общей инфраструктурой. Застройщикам было известно о результатах инженерных изысканий, которые указывали на опасность оползней, что требовало применения при возведении зданий специальных технологий. Игнорируя рекомендации специалистов, злоумышленники вели строительство без учета оползневой опасности, одновременно реализуя жилье в строящемся поселке. В октябре 2021 года после сильного дождя с гор сошел оползень, повредивший несколько домов в поселке. Потерпевшими по делу признаны 15 семей.

На период предварительного следствия злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Анна Перова, Краснодар

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