Республиканская Масленица в Удмуртии пройдет в селе Сюмси

В этом году республиканский праздник Масленица (0+) пройдет 26 февраля в селе Сюмси. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Главным девизом традиционного провода зимы станет «Масленица идет – блины да ягоды несет!». Эту концепцию выбрали из-за того, что Сюмсинский район считается ягодным краем, так как здесь растут все ягоды Удмуртии от клубники до княженики. На Масленице будут угощать блинами с ягодами.
Фото: Лада Иванова
На празднике пройдут игры и конкурсы, состязания в «Молодецких забавах», хоккее с метлами, частушках, будет работать ярмарка изделий домов ремесел.
Мероприятия будут проходить с 10:00, открытие состоится в 12:00, далее будет выступление творческих коллективов, в 15:00 сожгут чучело Масленицы.
Напомним, в прошлом году Республиканская Масленица прошла в Дебесах.
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