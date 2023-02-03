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Хакасия получит федеральные средства на модернизацию коммунальных сетей

Федеральное правительство решило выделить 21 российскому региону более 26 млрд руб. на модернизацию коммунальных сетей. В числе этих регионов один сибирский – Республика Хакасия.

О предстоящем выделении средств говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ. Перечень регионов был утвержден на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

«Программой в 2023-2024 годах предусмотрены масштабные работы по капитальным ремонтам и реконструкции 50,3 км инженерных сетей, 37 объектов водо- и теплоснабжения в 20 муниципальных образованиях Хакасии»,– сообщил в своем Telegram-канале глава региона Валентин Коновалов.

По его данным, финансирование программы будет вестись из федерального, республиканского и местного бюджетов. Суммарный объем инвестиций превысит 749 млн руб.

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Валерий Лавский

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