В 2023-2024 годах на Ставрополье в модернизацию коммунальных объектов вложат более 4 млрд рублей

В рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры в 2023-2024 годах в Ставропольском крае планируется реализовать 34 проекта на сумму более 4 млрд руб., сообщает пресс-служба губернатора региона Владимира Владимирова.

В планах региональных властей – улучшение водоснабжения 10 муниципалитетов, в том числе Ставрополя, Пятигорска, Предгорного, Грачевского, Кочубеевского, Георгиевского, Шпаковского, Изобильненского, Туркменского и Новоалександровского округов. Реализацию проектов финансово поддержит федеральный центр.

«С помощью новой программы предполагаем улучшить водоснабжение 600 тыс. наших земляков», – пояснил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Анастасия Назарова