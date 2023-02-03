На Кубани в 2023 году на поддержку тепличных хозяйств направят 34 млн рублей

На Кубани в 2023 году на тепличное производство овощей из федерального и краевого бюджетов направят поддержку в размере 34 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Это позволит выращивать овощи круглогодично, в два раза увеличить урожайность с одного квадратного метра и обеспечивать натуральной продукцией жителей края и страны»,— отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

В частности, средства будут направлены на оснащение теплиц системами досвечивания, что позволит увеличить уровень доходности предприятий на 20%.

За прошлый год промышленные тепличные комплексы произвели 115,5 тыс. тонн овощей. Такие предприятия занимают площадь более 250 га. В настоящее время на Кубани тепличные овощи выращивают 10 крупных комбинатов в Динском, Красноармейском и Тимашевском районах. Они производят 95% всей тепличной продукции региона.

Анастасия Донскова

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