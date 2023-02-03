ФОК с бассейном начали строить в поселке Игра в Удмуртии

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном начали строить в поселке Игра в Удмуртии. Об этом во ВКонтакте сообщил глава республики Александр Бречалов. По его словам, в здании будут располагаться также медицинские кабинеты, буфет и административно-бытовые помещения. Одновременно в комплексе смогут заниматься порядка 100 человек.

«Над проектом работаем вместе с благотворительным фондом "САФМАР". Хорошее дополнение к хоккейным коробкам, лыжным базам и спортзалу — игринские спортсмены постоянные призеры республиканских соревнований. Сдать объект строители должны летом 2024 года», — написал господин Бречалов.

В настоящее время строители занимаются устройством траншей и котлованов под фундамент.

По словам главы региона, еще один физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят в Шаркане.

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