Нижегородские ученые разработали новый материал для лечения переломов

Новый материал, имитирующий свойства кости, разработали ученые Приволжского медуниверситета (ПИМУ) совместно со специалистами Института металлоорганической химии РАН. Инновация поможет в лечении переломов и опухолей костей.

Костнозамещающий материал отличается от существующих разработок наличием пор разного размера, что увеличивает приживаемость собственной кости к искусственной. Чтобы избежать развития инфекции после имплантации, материал оснащен антибиотиком.

«Материал выглядит как белый легкий полимерный брусок. Он изготавливается в лаборатории под нужный размер и устанавливается вместо утраченного участка кости. Сквозь материал прорастает собственная кость пациента»,– сообщили в пресс-службе ПИМУ. Извлекать материал не нужно, потому что он естественно разлагается.

Своя кость, которая прорастает с помощью нового материала, по результатам исследований оказалась плотнее, чем при использовании стандартных материалов.

Анастасия Еремина