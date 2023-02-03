В Ижевске полицейские прикрыли наркопритон на улице Гагарина

В Ижевске сотрудники полиции ликвидировали наркопритон, который в своей квартире организовал 36-летний безработный житель, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Располагался он в доме на улице Гагарина. В течение нескольких недель мужчина предоставлял жилище наркозависимым лицам для кустарного изготовления и употребления наркотиков.

В момент прихода туда полицейских хозяин квартиры и еще двое мужчин находились в состоянии наркотического опьянения. В отношении них составили административные протоколы по ст. 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотиков без назначения врача). В квартире полицейские также обнаружили вещества и посуду, предназначенные для кустарного изготовления опия.

В отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело по ст.232 УК РФ (Организация либо содержание притонов).