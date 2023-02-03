В красноармейском колледже откроются 25 бюджетных мест для подготовки специалистов на местный завод

В красноармейском автомобилестроительном колледже появятся бюджетные места для подготовки работников на местный завод. Такое решение было принято после обращения губернатора Саратовской области Романа Бусаргина к учредителю колледжа в Москве.

В колледже планируется открыть 25 дополнительных бюджетных мест по специальности «Технология машиностроения».

Глава региона посетил красноармейский механический завод в прошлом году. Выяснилось, что на производстве не хватает специалистов. При этом местный колледж готовит подходящих специалистов, но набор на это направление ранее велся только на платной основе.

Первый бюджетный набор на специальность «Технология машиностроения» начнется в Красноармейске на 2023/2024 учебный год.

Марина Ковалева