ОНФ предлагает упростить эвакуацию автомобилей в Ярославле

Муниципальную службу эвакуации неправильно припаркованных автомобилей предложило создать в Ярославле региональное отделение Общероссийского народного фронта. Обращение об этом ОНФ направит губернатору Михаилу Евраеву, сообщает реготделение общественной организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Как рассказал эксперт ОНФ Темур Абдуллаев, нарушение правил парковки в Ярославле происходит повсеместно. Это приводит к пробкам и создает угрозу жизни жителей, так как припаркованные у пешеходных переходов автомобили затрудняют обзор водителям. Существующая система эвакуации не решает проблему.

«Сейчас, чтобы эвакуировать автомобиль, необходим сотрудник ГИБДД, который оформляет нарушение и дает разрешение на эвакуацию, после чего подрядчик, у которого заключен договор с Ярдорслужбой, эвакуирует автомобиль. Из-за недостатка сотрудников эвакуируют очень мало, водителей это не останавливает»,— рассказал «Ъ-Ярославль» Темур Абдуллаев.

ОНФ предлагает передать полномочия по составлению протоколов о нарушении правил парковки на уровень региона. Это позволит упросить процесс эвакуации и увеличить число перемещенных таким образом автомобилей.

«Необходимо создать муниципальную службу, которая позволит эвакуировать автомобили без привлечения сотрудников ГИБДД, так как это сделано в Москве. Обращение будет, скорее всего, к губернатору, чтобы он на федеральном уровне решил вопрос формальный, а на региональном уровне необходимо создать организацию уже на уровне полномочий департамента дорожного хозяйства»,— полагает эксперт ОНФ.

Наиболее остро проблема стоит в историческом центре Ярославля. Например, на улице Победы водители паркуются «вторым рядом» в середине проезжей части, что создает пробки. Ни штрафы, ни редкие акции по эвакуации не могут повлиять на нарушителей.

Антон Голицын