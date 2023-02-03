Новосибирского предпринимателя будут судить за подкуп членов комиссии по закупкам медизделий

В райцентре Болотное Новосибирской области суд рассмотрит уголовное дело предпринимателя, которого обвиняют в подкупе членов комиссии по закупкам медицинских изделий. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, коммерсанту инкриминируется ч. 2 ст. 200.5 УК РФ (подкуп члена комиссии по закупке товаров для обеспечения государственных нужд, максимальное наказание — семь лет заключения).

По информации прокуратуры региона, обвиняемым по делу проходит директор компании «Новомед», поставлявшей медизделия для Болотнинской ЦРБ. Согласно версии следствия, в период с сентября 2017-го по июнь 2022 года он передал 880 тыс. руб. члену единой комиссии по проведению закупок. Вознаграждение полагалось за информацию о предстоящих закупках и коммерческих предложениях по стоимости медизделий для нужд учреждения, которые предоставлялись по завышенной цене. Это, считает следствие, позволило предпринимателю получить «необоснованно завышенную прибыль».

В материалах следствия также указывается, что с декабря 2018-го по июнь 2022 года глава фирмы передал 225 тыс. руб. другому члену комиссии по закупкам за помощь в победе в аукционе на поставку медизделий.

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Илья Николаев