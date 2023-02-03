Компания из Подмосковья будет строить ФОК в Катав-Ивановске за 505 млн рублей

Администрация Катав-Ивановского района определила победителя аукциона на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Контракт планируют заключить с ООО «Хатман групп» (Химки, Московская область). Информация опубликована на сайте госзакупок.

В торгах принимали участие семь организаций. Компания из Подмосковья предложила выполнить работу за минимальную цену – 505,3 млн руб. при начальной стоимости контракт 571 млн. Заказчиком закупки выступает управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом и плавательным бассейном планируют построить в Катав-Ивановске на улице Степана Разина. Согласно техническому заданию, ФОК будет состоять из двух зданий. В одном из них размесят игровой зал 42х24 м с административными и вспомогательными помещениями – раздевалки, зал аэробики, тренажерный зал, зал ОФП и другие. Во втором здании будет плавательный бассейн с ванной 25х11 м. В цокольном этаже этой части предусмотрена ванна 10х6 м для обучения плаванию детей от семи до 14 лет, а также для детей с поражением органов двигательного аппарата. Строительство объекта должно быть завершено до 31 декабря 2024 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Хатман групп» было создано в 2013 году в Химках. Указано, что компания осуществляет «деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика». Гендиректором и владельцем 100% уставного капитала ООО является Анна Хиле. В 2022 году «Хатман групп» получила 16 госконтрактов на общую сумму 1,9 млрд руб. по строительству и капитальному ремонту различных социальных объектов в нескольких регионах РФ. В этом году компания заключила уже три контракта на 857,6 млн руб. Крупнейший из них на 629,6 млн руб. – на строительство нового корпуса Карталинской городской больницы с родильным и гинекологическим отделением, а также с детской поликлиникой.