Полиция Ростова задержала стрелявшего возле ТРЦ на Западном мужчину

В Ростове полицейские задержали 50-летнего жителя Азова, который открыл стрельбу рядом с торговым центром «Золотой Вавилон», сообщает пресс-служба ГУ МВД Ростовской области.

Нарушителя удалось найти по горячим следам в одной из гостиниц города. Ранее мужчина работал в торговом центре, рядом с которым и произошел инцидент.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Решается вопрос об избрании меры пресечения», - сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, накануне стало известно, что неопознанный мужчина открыл стрельбу рядом с ТРЦ в Западном жилом массиве. В результате никто не пострадал. Подозреваемый уехал с места происшествия на автомобиле.

Анастасия Назарова