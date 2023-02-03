Три компании выполнят капремонт 250 домов в Башкирии за 2,42 млрд рублей

Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» по итогам четырех аукционов 2 февраля выбрал подрядчиков капитального ремонта крыш, фасадов, систем водоснабжения и водоотведения в 251 доме в 15 городах и 26 районах, сообщается на сайте госзакупок. Совокупная начальная цена контрактов определена в 2,42 млрд руб. Они будут оплачены за счет взносов собственников квартир. Во всех аукционах победителями признаны единственные участники, их ценовые предложения в протоколах не указаны. Все три компании из Уфы.

Контракт на капремонт крыш 123 домов в пяти городах и 11 районах Башкирии начальной ценой 929,4 млн руб. планируется заключить с ООО «Стройгрупп».

Победителем аукциона по выбору подрядчика капремонта и утепления фасадов 59 домов в пяти городах (в том числе в Уфе) и десяти районах начальной ценой в 929,67 млн руб. стало ООО «Бургеоинжиниринг». Также компания выполнит за 184,2 млн руб. капремонт систем водоснабжения и водоотведения 24 домов в четырех городах, включая Уфу, и пяти районах республики.

Капитальный ремонт крыш, утепление чердачного перекрытия 45 домов в Уфе обойдется в 373,54 млн руб. Фонд намерен заключить контракт с ООО «Регион Сервис».

Работы по ремонту фасадов необходимо провести до 10 октября, остальные — до 21 ноября текущего года.

ООО «Стройгрупп», по данным kartoteka.ru, зарегистрировано в апреле 2017 года, принадлежит Руслану Даутову. В 2021 году выручка составила 322,1 млн руб., чистая прибыль — 509 тыс. руб.

ООО «БурГеоИнжиниринг» зарегистрировано в октябре 2012 года. Владельцем является Ильяс Исламов. Выручка в 2021 году составила 453,9 млн руб., чистая прибыль — 3,4 млн руб.

ООО «Регион Сервис» зарегистрировано в Уфе в октябре 2001 года, учредителем является Рустэм Гибадуллин. В 2021 году выручка составила 70,23 млн руб., чистая прибыль — 998 тыс. руб.

Майя Иванова

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