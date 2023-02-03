При Уфимском университете науки и технологи будет создан военный учебный центр

При «Уфимском университете науки и технологи», недавно созданном путем объединения вузов УГАТУ и БашГУ, будет создан военный учебный центр. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.

Его созданием поручено заняться Минобрнауки России. Для этих целей в федеральном бюджете предусмотрены ассигнования. Их размер в распоряжении не уточняется. В центре будут обучать студентов по программам военной подготовки.

Ранее в УГАТУ работала военная кафедра, на которой готовили офицеров запаса. В 2019 году военные кафедры при вузах были переименованы в военные учебные центры. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце прошлого года подписал распоряжение о создании 16 военных учебных центров при вузах в регионах. С инициативой выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Влада Шипилова

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