«Всегда должен быть мальчик для битья»

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет никаких директив относительно запрета чиновникам выезжать за рубеж. Тем не менее пресс-секретарь президента не исключил, что подобные документы могут появиться в перспективе. По его словам, на сегодняшний день госслужащие сами решают, как им лучше поступить. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что неопределенность по столь щекотливому вопросу выгодна власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В российском обществе и медиапространстве не утихает яркая, интересная дискуссия под условным названием «Запрет чиновникам ездить за рубеж». И не только им одним, еще, возможно, и топ-менеджерам госкомпаний, а, может быть, и руководителям иных предприятий, больших и поменьше.

Предложений принять уже наконец соответствующий документ, дабы пресечь на корню все эти вояжи и развлечения, на сегодня немало. Действительно как-то странно это выглядит: обстановка сами понимаете какая, а они отдыхать ездят, тем более в недружественные страны, и не стесняются выкладывать соответствующие видеозаписи. И все им нипочем.

А если он или она в состоянии сами понимаете каком лишнего скажут, обнимут классового врага, что тогда делать прикажете? Нужно еще заметить, что наряду с предложениями запретить периодически появляются слухи, что, мол, всем всё давно уже разъяснили, но негласно. В результате кто надо куда надо ездит, остальные остаются дома. Однако официально подобные вещи опровергается как властями, так и самими хозяйствующими субъектами.

И вот Дмитрий Песков в очередной уже раз объяснил, что никакого запретительного документа, по крайней мере, на уровне администрации президента не готовится и директив никаких не имеется. Что же касается разных предложений, то, да, они есть. В этой связи пресс-секретарь главы государства не может гарантировать, что в будущем ситуация не изменится. Но в данный момент ничего подобного не обсуждается.

Однако есть ряд соображений. Во-первых, Дмитрий Сергеевич как бы намекнул, что, мол, не дети, должны понимать, что можно, что нельзя, а кто не понимает, тот рискует. Во-вторых, элиты, с одной стороны, не следует особо волновать, но, с другой, их логично держать в напряжении, с занесенным над ними дамокловым мечом. Так они эффективнее работают, хотя это не бесспорно.

Но вот что интересно — попадаются и испытывают на себе праведный гнев начальства фигуры отнюдь не первого звена. В связи с этим можно предположить, что всегда должен быть мальчик для битья, чтобы пар выходил. Именно поэтому и не следует запрещать подобные вояжи, пусть ездят, а потом их подвергнут публичной порке, а власть при этом скажет: «Видите, мы следим и бьем по рукам, боремся с недостатками, повышая себе рейтинг».

Если же говорить в целом, то ситуация, когда все вроде бы разрешено, но, с другой стороны, не совсем, и наоборот, вполне себе типична для современной России. И это относится не только к выезду чиновников и топ-менеджеров за рубеж. Когда формулировки размыты, когда нет четкого закона, с гражданина всегда проще спросить, сказать ему: «Ты что, не знал? Не понимаешь? Не видишь, что происходит за окном? А совесть у тебя есть?»

И, как следствие, всегда имеется повод сделать выговор, уволить, а при особом желании — и привлечь, в том числе и к уголовной ответственности. Что же в сухом остатке? Это ведь так удобно, когда гражданин виноват по определению, даже не успев ничего сделать плохого. В такой обстановке не каждый рискнет проявлять активность. Лучше тихо сидеть, а то мало ли что.

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