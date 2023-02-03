«Всегда должен быть мальчик для битья»

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет никаких директив относительно запрета чиновникам выезжать за рубеж. Тем не менее пресс-секретарь президента не исключил, что подобные документы могут появиться в перспективе. По его словам, на сегодняшний день госслужащие сами решают, как им лучше поступить. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что неопределенность по столь щекотливому вопросу выгодна власти.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
В российском обществе и медиапространстве не утихает яркая, интересная дискуссия под условным названием «Запрет чиновникам ездить за рубеж». И не только им одним, еще, возможно, и топ-менеджерам госкомпаний, а, может быть, и руководителям иных предприятий, больших и поменьше.
Предложений принять уже наконец соответствующий документ, дабы пресечь на корню все эти вояжи и развлечения, на сегодня немало. Действительно как-то странно это выглядит: обстановка сами понимаете какая, а они отдыхать ездят, тем более в недружественные страны, и не стесняются выкладывать соответствующие видеозаписи. И все им нипочем.
А если он или она в состоянии сами понимаете каком лишнего скажут, обнимут классового врага, что тогда делать прикажете? Нужно еще заметить, что наряду с предложениями запретить периодически появляются слухи, что, мол, всем всё давно уже разъяснили, но негласно. В результате кто надо куда надо ездит, остальные остаются дома. Однако официально подобные вещи опровергается как властями, так и самими хозяйствующими субъектами.
И вот Дмитрий Песков в очередной уже раз объяснил, что никакого запретительного документа, по крайней мере, на уровне администрации президента не готовится и директив никаких не имеется. Что же касается разных предложений, то, да, они есть. В этой связи пресс-секретарь главы государства не может гарантировать, что в будущем ситуация не изменится. Но в данный момент ничего подобного не обсуждается.
Однако есть ряд соображений. Во-первых, Дмитрий Сергеевич как бы намекнул, что, мол, не дети, должны понимать, что можно, что нельзя, а кто не понимает, тот рискует. Во-вторых, элиты, с одной стороны, не следует особо волновать, но, с другой, их логично держать в напряжении, с занесенным над ними дамокловым мечом. Так они эффективнее работают, хотя это не бесспорно.
Но вот что интересно — попадаются и испытывают на себе праведный гнев начальства фигуры отнюдь не первого звена. В связи с этим можно предположить, что всегда должен быть мальчик для битья, чтобы пар выходил. Именно поэтому и не следует запрещать подобные вояжи, пусть ездят, а потом их подвергнут публичной порке, а власть при этом скажет: «Видите, мы следим и бьем по рукам, боремся с недостатками, повышая себе рейтинг».
Если же говорить в целом, то ситуация, когда все вроде бы разрешено, но, с другой стороны, не совсем, и наоборот, вполне себе типична для современной России. И это относится не только к выезду чиновников и топ-менеджеров за рубеж. Когда формулировки размыты, когда нет четкого закона, с гражданина всегда проще спросить, сказать ему: «Ты что, не знал? Не понимаешь? Не видишь, что происходит за окном? А совесть у тебя есть?»
И, как следствие, всегда имеется повод сделать выговор, уволить, а при особом желании — и привлечь, в том числе и к уголовной ответственности. Что же в сухом остатке? Это ведь так удобно, когда гражданин виноват по определению, даже не успев ничего сделать плохого. В такой обстановке не каждый рискнет проявлять активность. Лучше тихо сидеть, а то мало ли что.
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