Информационные ресурсы донского Заксобрания будут использоваться для освещения деятельности благотворительных организаций

Законодательное собрание Ростовской области будет предоставлять свои информационные ресурсы для освещения деятельности благотворительных некоммерческих организаций региона. Об этом в ходе встречи с руководителями этих сообществ рассказал председатель Заксобрания Александр Ищенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Ищенко Фото: Telegram-канал Александра Ищенко

Господин Ищенко отметил, что для парламентариев важно быть в контакте с благотворительными организациями, чтобы расширять возможности поддержки населения.

«Для депутатского корпуса очень важно иметь постоянный контакт с благотворительными организациями», — отметил Александр Ищенко.

Среди проблем, с которыми сталкиваются сегодня благотворительные фонды и сообщества, наиболее серьезной они сами считают нехватку информационной поддержки. Спикер донского парламента пообещал, что Законодательное собрание будет предоставлять свои информационные ресурсы для информирования жителей региона о работе благотворительных организаций.

Анастасия Назарова