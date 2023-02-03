Владимир Путин призвал волгоградского губернатора не допускать роста аварийного жилья

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил обстановку в Волгоградской области. Об этом он заявил на встрече с губернатором Андреем Бочаровым во время вчерашнего визита в регион на празднование 80-летия Сталинградской битвы.

Глава региона подтвердил, что социально-экономическая ситуация в области стабильная, ее положение устойчивое. Президент отметил, что в регионе «есть, над чем работать». Среди задач была упомянута проблема обманутых дольщиков, которую надо решить в течение этого года. «На начало 2023 года у нас осталось 63 семьи. 63 семьи – это тоже много, но, учитывая, что у нас их было более десяти тысяч, то по большому счету мы в этом году выполним ту задачу, которую мы перед собой ставили», - пообещал Андрей Бочаров.

Владимир Путин призвал не допускать роста аварийного жилья. «Нужно своевременно ремонтировать, приводить в порядок. Потом, у нас же это все на 2017 год. Надо посмотреть, что там реально существует», - резюмировал глава государства.

Марина Ковалева