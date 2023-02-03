В Татарстане выявлен один случай заражения лихорадкой Денге

На территории Татарстана выявили один случай заражения лихорадкой Денге. Об этом говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по региону.

Лихорадкой заразилась туристка, вернувшаяся из Шри-Ланки. «Денге переносится комарами, которых в нашей полосе нет, и передача инфекции невозможна», — уточнили в ведомстве, добавив, что по данной причины никаких мероприятий в связи с выявлением случая не проводится.

Напомним, в 2022 году в Татарстане также был выявлен один случай заражения лихорадкой Денге.

"Ъ-Казань"