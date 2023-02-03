Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Прикамье объявлены довыборы в думы трех муниципальных округов

В Пермском крае объявлены три избирательные кампании, в ходе которых будут распределены четыре депутатских мандата в думах трех муниципалитетов. Об этом сообщает краевой избирком в своем телеграм-канале.

Дополнительные выборы назначены в двух избирательных округах — №9 и 10 в Думу Осинского городского округа, а также в округе №19 в Думу Добрянского городского округа и №15 в Думу Чусовского городского округа. Голосование пройдет 23 апреля.

Мандаты освободились из-за того, что летом 2022 года избранные по этим округам депутаты сложили полномочия. Согласно нормам законодательства дополнительные выборы должны состояться в течение года, поэтому по срокам они не попадают на единый день голосования.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...