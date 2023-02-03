В Прикамье объявлены довыборы в думы трех муниципальных округов

В Пермском крае объявлены три избирательные кампании, в ходе которых будут распределены четыре депутатских мандата в думах трех муниципалитетов. Об этом сообщает краевой избирком в своем телеграм-канале.

Дополнительные выборы назначены в двух избирательных округах — №9 и 10 в Думу Осинского городского округа, а также в округе №19 в Думу Добрянского городского округа и №15 в Думу Чусовского городского округа. Голосование пройдет 23 апреля.

Мандаты освободились из-за того, что летом 2022 года избранные по этим округам депутаты сложили полномочия. Согласно нормам законодательства дополнительные выборы должны состояться в течение года, поэтому по срокам они не попадают на единый день голосования.