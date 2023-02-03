Changan назвал стоимость лифтбека Uni-V в России

Компания Changan официально начала продажи лифтбека Uni-V на российском рынке и назвала стоимость модели.

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Фото: Changan Changan Uni-V

Фото: Changan

В России появился автомобиль со 181-сильным 1,5-литровым бензиновым двигателем, 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Предусмотрен специальный режим Super Race для максимальной разгонной динамики.

Единственная комплектация включает в себя шесть подушек безопасности, система стабилизации, адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения, цифровая панель приборов, встроенный видеорегистратор, система кругового обзора, панорамная крыша, светодиодные фары и другие опции.

Стоимость Changan Uni-V составит 2,6 млн руб. Автомобиль уже доступен для заказа, но поставки лифтбека клиентам официальные дилеры начнут в марте.

Максим Вершинин