Деловая активность в российской сфере услуг снижается четвертый месяц подряд

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в России по итогам января составил 48,7 пункта против 45,9 пункта в декабре, сказано в исследовании (.pdf) S&P Global. Деловая активность в этом секторе снижается четвертый месяц подряд, занятость в российском секторе услуг сокращается шестой месяц подряд.

Значение PMI больше 50 пунктов показывает рост деловой активности, ниже этого — ее замедление.

Индекс продолжает снижаться на фоне слабого клиентского спроса. При этом некоторые компании смогли улучшить свои январские показатели благодаря более агрессивному маркетингу, отмечается в исследовании. Также в январе темпы сокращения потребительского спроса на экспортных рынках продолжали превышать средние показатели за долгосрочные периоды.

В январе издержки российского сектора услуг росли историческими темпами, отмечается в исследовании. По оценке S&P Global, темпы инфляции стоимости сырья достигли самых высоких показателей августа 2022 года. При этом совокупный индекс активности в промышленности и услугах вырос с 48 в декабре до 49,7 пункта.

По оценкам S&P Global, занятость в российском секторе услуг также продолжила снижаться шестой месяц подряд. При этом темпы снижения рабочих мест в январе стали самыми медленными с сентября 2022 года, когда была объявлена частичная мобилизация в России.

Олеся Павленко