Выручка российских фитнес-клубов за первые три недели января выросла на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (или на 973 млн руб.), подсчитали аналитики Национального фитнес-сообщества (НФС). Посещаемость объектов в среднем выросла на 3,8%, продажи клубных карт увеличились на 4,8%, дополнительных услуг — на 2,8%. Несмотря на снижение платежеспособности населения и удорожание тренажеров, тенденция роста интереса к фитнесу в Краснодарском крае сохранится, уверена управляющая фитнес-клубом «XFIT Меридиан» Елена Кузьмина.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Кузьмина

Фото: предоставлено автором Елена Кузьмина

Фото: предоставлено автором

«Зимние праздники и в целом январь прошли активнее, чем в прошлом году: мы фиксируем повышенный интерес жителей Кубани к фитнесу. Посещаемость традиционно рейтинговых программ очень высокая. В часы пик в клубах зачастую нет свободных мест, гостям иногда приходится ждать 7–10 минут, чтобы освободился нужный тренажер.

Продажи карт по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года выше на 10–15%, в зависимости от типа контракта; дополнительные услуги также немного выросли, так как, к примеру, сейчас стартует множество активностей по подготовке к соревнованиям (беговые, вело, триатлон), в рамках которых клиенты стараются приобретать персональные тренировки блоками.

Чтобы стимулировать действующую и набирать новую аудиторию, фитнес-клубы регулярно запускают специальные предложения — начиная от бесплатного тестового посещения физкультурно-оздоровительных центров и заканчивая акционным тарифом, включающим несколько подарочных месяцев к карте и длительную "заморозку". Кроме того, в Краснодарском крае динамично развивается фитнес-продукт, благодаря чему клиентам уже доступна услуга фитнес-коучинга, а в скором времени они смогут оценить секционный формат, когда на базе клубов можно эффективно подготовиться к спортивным стартам и для посещения определенного вида тренировок не нужно обладать комплексным фитнес-абонементом. Иначе говоря, фитнес-индустрия старается максимально подстроиться под потребности самых разных целевых групп.

Однако нужно понимать, что январь — это традиционно один из самых благодарных в плане продаж месяцев, так как многие стремятся похудеть после праздников и уже задумываются о приведении себя в форму перед весной. Что будет дальше — увидим. Пока мы полны оптимизма и надеемся, что тенденция роста интереса к фитнесу сохранится и в феврале, когда, как правило, приобретаются подарки к гендерным праздникам, и в этом контексте карта на фитнес — прекрасный вариант.

На развитие фитнес-индустрии Краснодарского края оказывают влияние все те же факторы, которые актуальны по всей стране, а именно — снижение покупательской активности, переезд платежеспособной аудитории в другие страны, санкционное давление на Россию. В свете последнего теперь мы вынуждены ремонтировать оборудование не на правах гарантии или сервисного обслуживания, а силами местных мастеров, а также ждем поставок комплектующих намного дольше, чем раньше. И, естественно, стоимость тренажеров и расходных материалов серьезно возросла.

Для того чтобы фитнес-отрасль планомерно развивалась, нужно продолжать разрабатывать и реализовывать программы государственной поддержки, которые позволяют увеличивать процент вовлеченности россиян в фитнес, активнее работать с возможностью получения налогового вычета за абонементы (далеко не все клиенты заинтересованы в подаче соответствующих документов, так как суммы для отчислений очень малы), а также заботиться о качестве предоставляемых услуг и решать острую для фитнеса проблему нехватки квалифицированных кадров путем обучения персонала на базе экспертных школ крупных фитнес-сетей».

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