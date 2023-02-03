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В Челябинске водитель сбил трех человек

В челябинском микрорайоне «Парковый 2» водитель легкового автомобиля сбил трех пешеходов и врезался в фонарный столб. Пострадавшие госпитализированы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 3 февраля, в 7:50 на улице Петра Столыпина. Водитель Volkswagen Golf совершил наезд на горожанина, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево. А затем автомобиль изменил направление движения сбил еще двух человек и врезался в опору освещения, повредив ее.

В результате ДТП в больницу с различными травмами доставили 33-летнего челябинца и двух горожанок 30 и 23 лет. Обстоятельства дорожного происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.

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