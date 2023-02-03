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обновлено 09:19

В 2022 году краевая прокуратура выявила почти 60 тыс. нарушений законодательства

В 2022 году в ходе надзорной деятельности за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина прокуратура Пермского края выявила более 59 тыс. нарушений законодательства. Такие данные были озвучены на прошедшей итоговой коллегии краевой прокуратуры.

Для устранения выявленных нарушений прокурорами принесено свыше 5 тыс. протестов, внесено 12,8 тыс. представлений. К административной ответственности привлечены почти 3,5 тыс. человек, к дисциплинарной — 8,8 тыс. человек. По материалам прокуратуры возбуждено 234 уголовных дела.

С помощью мер прокурорского реагирования надзорный орган добился погашения задолженности по заработной плате в размере 204 млн руб., были восстановлены права более 150 инвалидов на получение лекарств, средств реабилитации.

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