«Черкизово» инвестирует в предприятия Башкирии 500 млн рублей

Группа «Черкизово» вложит около 500 млн руб. в реорганизацию и реконструкцию башкирских предприятий. В декабре прошлого года компания выкупила несколько птицеводческих и растениеводческих компаний, принадлежащих ГК «Русское зерно Уфа». Среди них — «Башкирское зерно», «Уфимский комбинат хлебопродуктов» и «Турбаслинские бройлеры», сообщили в пресс-службе главы Башкирии.

По словам генерального директора группы «Черкизово» Сергея Михайлова, в 2024 году планируется увеличить производительность с 65 тыс. до 100 тыс. тонн мяса птицы в год и организовать экспорт продукции в Китай.

ПАО «Группа Черкизово» зарегистрировано в 2005 году в Московской области. Компания занимается свиноводством, производством мяса индейки, колбас и выпускает продукцию под брендами «Черкизово», «Петелинка», «Куриное царство», «Пава-Пава». В 2021 году компания заработала 21,4 млрд руб., чистая прибыль составила 16,7 млрд руб.

Карина Мамаева

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