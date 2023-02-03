Бывший главный бухгалтер можгинского МУПа обвиняется в мошенничестве

В Удмуртии в суд передано уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Можги, работавшей главным бухгалтером муниципального унитарного предприятия города. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, она обвиняется по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения), ч.1 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, с октября по декабрь 2022 года она использовала поддельные платежные поручения, чтобы похитить свыше 900 тыс. руб., которые поступили на счет предприятия от населения за коммунальные услуги за водоснабжение и водоотведение. В Можге этой деятельностью занимается МУП ЖКХ.

За совершение этих преступлений предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.