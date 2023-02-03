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Коммерсантъ FM
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обновлено 09:59

Рогов: в запорожском Энергодаре произошел теракт

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Энергодаре взорван автомобиль. Погиб сотрудник МВД.

«По предварительным данным, в результате теракта погиб один человек»,— написал он Telegram-канале. По его данным, взрыв произошел около 7:50. Его сила была такой, что в ближайших домах вылетели окна «вплоть до девятого этажа».

В настоящее время на месте взрыва работают сотрудники МЧС, уточнил господин Рогов. По его словам, более детальную информацию сообщат позже.

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