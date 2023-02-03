В Уфе отец убил двоих сыновей, затем покончил с собой

Следственный отдел по Кировскому району Уфы СУ СКР по Башкирии возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего уфимца по статье «Убийство» двух и более малолетних лиц (п. «а», «в» ч.1 ст.105 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР.

Предварительно установлено, что сегодня утром подозреваемый, находясь у себя в квартире, убил двоих сыновей 13-ти и семи лет, после чего покончил с собой. Как сообщал «Башинформ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, до происшествия супруга злоумышленника вместе с 10-летней дочерью ушла к соседям, поскольку ее муж устроил скандал. Когда они вместе с соседом вернулись к двери квартиры, та была заперта. Входную дверь открыли приехавшие по вызову спасатели и обнаружили в помещении три тела.

Проверку начала прокуратура. «В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних, даст оценку деятельности органов системы профилактики, в том числе по своевременному выявлению детей, находящихся в социально опасном положении», — говорится в сообщении.

Влада Шипилова

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