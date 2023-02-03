В Севастополе нашли труп дельфина со вспоротым ножом животом

В Севастополе на берегу моря в районе Парка Победы была обнаружена мертвая самка дельфина, которой ножом вспороли живот. Об этом сообщает департамент природных ресурсов и экологии города.

«Возможно предположить, что дельфин запутался в сети. Рыбаки могли вскрыть брюшную полость, надеясь, что труп пойдёт ко дну», — говорится в сообщении.

На месте побывали сотрудники департамента и представители полиции для установления обстоятельств случившегося. Осмотр тела провели сотрудники Севастопольского ветеринарного центра.

Анастасия Донскова

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