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Вакансия сотрудника проверки онлайн-заявок стала самой популярной в Челябинской области

Сервис HeadHunter проанализировал наиболее востребованные среди соискателей предложения о работе в Челябинской области в 2022 году. Больше всего откликов — 3,8 тыс. — поступило на вакансию удаленного сотрудника проверки онлайн-заявок с зарплатой от 38 тыс. руб.

Вторым по востребованности стало предложение о работе стажером по документообороту — им заинтересовались 3,7 тыс. жителей региона. Тройку замкнула вакансия оператора ПК на дому — 3,6 тыс. откликов.

Эксперты сервиса отмечают, что если три года назад больше всего откликов поступало на вакансии по массовым позициям, то по итогам прошлого года выросла востребованность удаленной работы.

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