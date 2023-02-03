КСП проверит эффективность транспортной реформы в челябинской агломерации

Контрольно-счетная палата Челябинской области проанализирует результативность реформы общественного транспорта в челябинской агломерации. Объектами проверки станут министерство дорожного хозяйства и транспорта региона и ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», сообщается в telegram-канале КСП.

Аудиторы в ходе экспертно-аналитического мероприятия также проанализируют эффективность программных мероприятий по повышению транспортной доступности для населения Южного Урала. В 2020-2023 годах в бюджете Челябинской области на реализацию этих мер и транспортной реформы предусмотрено 58 млрд руб.

В ходе проверки КСП региона проведет аудит закупок, оценит выполнение задач и достижение целей документов стратегического планирования, а также законодательную, нормативную и методическую базы.