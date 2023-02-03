В мае в Пермь зайдет самый современный теплоход России

В 2023 году в Пермь запланировано сто заходов круизных судов. В мае на Каме побывает самый современный теплоход в России «Мустай Карим», соответствующий уровню пятизвездочного отеля. Пассажиропоток в текущем году может достичь рекордных показателей — 50 тыс. круизных туристов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Городские власти активно сотрудничают с местными туроператорами и находятся с ними в тесном диалоге, учитывая федеральную и краевую повестку. В Перми работают пять круизных компаний: «Кубань», «Кама-Трэвел», «Большой Маяк», «Спутник-РМК» и «ВолгаWolga». Последняя в этом году отмечает свое 20-летие.

«Мы всегда выступаем за полноценный диалог власти и бизнеса, поскольку мы декларируем одну цель — развитие туризма. И нам хочется отметить, что такой формат взаимодействия с администрацией города Перми действительно состоялся. В юбилейном году наша совместная работа продолжится, и мы вместе достигнем еще больших успехов как во внутреннем туризме, развитии судоходства, так и в разных отраслях экономики города и Пермского края»,— рассказал совладелец теплоходной компании «ВолгаWolga» Леонид Маркин.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в 2022 году в Перми наблюдалась 100%-ная загруженность по всем круизным направлениям. За время навигации услугами местных туроператоров воспользовались 28 тыс. туристов — это на 40% больше, чем в 2021 году.