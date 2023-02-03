В Кемерово по подозрению во взятке задержан глава управления Роспотребнадзора

В Кемерово задержали начальника управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Евгения Окса. Его подозревают в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Господин Окс был назначен на должность руководителя управления Роспотребнадзора по Кузбассу 22 марта 2012 года. С 2005 года был его заместителем. С 1992 года по 2005 год — заведующий отделением гигиены и физиологии труда, заместитель главного врача Центра Госсанэпиднадзора в Кемеровской области. С 1987-го по 1992 год работал врачом по гигиене труда на Кемеровской областной санитарно-эпидемиологической станции.