845 пассажиров общественного транспорта в Ижевске оштрафовали за безбилетный проезд в 2022 году

В Ижевске в 2022 году за безбилетный проезд оштрафовали 845 пассажиров общественного транспорта, в том числе в автобусах, троллейбусах и трамваях. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ. Сумма штрафа в каждом случае составила 500 рублей.

Всего в прошлом году в Ижевске на всех видах общественного транспорта выявили более 9,5 тыс. безбилетных пассажиров. Большинство из них сразу оплачивали проезд после того, как в транспорт заходили сотрудники контрольно-ревизорской службы. На не пожелавших оплатить проезд составляли протоколы об административном правонарушении.

В январе 2023 года контролеры выявили пассажира, который не оплатил проезд второй раз в течение года. Ему грозит штраф в размере 1 тыс. руб.

Напомним, в октябре 2022 года были приняты изменения в республиканское законодательство. За повторный в течение года безбилетный проезд в общественном транспорте теперь штрафуют на 1 тыс. руб. Ранее отдельного штрафа за повторное нарушение не было, за каждый безбилетный проезд пассажир платил 500 руб.

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